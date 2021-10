D’Agostino: “Italiano nettamente sconfitto da Zanetti. La Fiorentina è stata troppo scolastica”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Gaetano D’Agostino, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio soffermandosi anche sulla sconfitta di ieri sera della squadra di Vincenzo Italiano.

Questo il suo pensiero: “Contro il Venezia non mi è piaciuta per niente, in campo ho visto una squadra troppo scolastica che non si è presa rischi. Aramu e compagni hanno fatto una grande partita a livello tattico, portandosi meritatamente i tre punti a casa. Io seguo molto da vicino Vincenzo Italiano, e devo dire che ieri è stato nettamente sconfitto da Paolo Zanetti”.