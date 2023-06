Italiano nomina Vicario: E l’Empoli spara subito in alto. Il messaggio fatto arrivare dalla Fiorentina al giocatore

Per fare un salto di qualità la Fiorentina ha anche bisogno di un portiere. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport-Stadio stamani, Italiano nel confronto avuto al termine della stagione con la società, ha nominato Vicario come profilo preferito da mettere tra i pali per dare continuità al progetto.

La richiesta dell’Empoli per il giocatore è di venti milioni di euro, una richiesta non banale dunque, ritenuta ancora troppo alta. Ma la strategia del club è quella di agire velocemente per anticipare tutti.

Il fatto che l’interesse dei viola è forte è stato già trasmesso al giocatore che, da parte sua, ha manifestato il desiderio di misurarsi in un club di livello, ma dove gli venga garantito un posto da titolare. E a Firenze lo avrebbe di certo.