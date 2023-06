Italiano: “Non abbiamo mai sottovalutato nessuno in Conference, superando subito una squadra tostissima come il Twente. Questa finale è il premio per tutti i nostri sacrifici”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato ai canali ufficiali della società in merito al percorso della propria squadra in Conference League:

“Abbiamo mostrato tutte le nostre qualità in questa stagione, anche se siamo stati costretti ad accelerare il nostro programma. Ci siamo espressi bene in Conference, iniziando subito contro una squadra tostissima come il Twente: è stato fatto un grandissimo lavoro per superare il playoff. Nel girone poi abbiamo segnato tanti gol per arrivare bene alle fasi finali. Non abbiamo mai sottovalutato nessuno, giocando anche in stadi caldissimi e arrivando con merito in finale“.

E ancora: “Non ci siamo arresi alle difficoltà iniziali, come col Riga e Basaksehir. Mai abbattuti, con fiducia e entusiasmo, gli stessi che ci avevano accompagnato al raggiungimento della Coppa. Per me è stata una prima volta: lavoro settimanale stravolto, meno tempo sia per me che per qualche ragazzo. Abbiamo trovato un equilibrio importante con i giusti meccanismi, nonostante i pochi allenamenti. Questa finale è il premio per tutti i nostri sacrifici“.