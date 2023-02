Italiano: “Non abbiamo pareggiato per colpa di un tacchetto. I ragazzi hanno messo l’anima e stanno soffrendo per questa situazione, ma ne verremo fuori”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, analizza in maniera approfondita la sconfitta subita contro la Juventus: “Non voglio essere ripetitivo e fare sempre i soliti discorsi, stiamo facendo poco per ottenere le vittorie, lo dice il nostro cammino. Prendiamo gol puntualmente e non riusciamo a segnare. Stiamo facendo poco in avanti e questo ci costa punti e sconfitte, meritate o immeritate che siano. Quando sei sotto pressione o reagisci o crolli. Le prestazioni le facciamo, oggi non abbiamo pareggiato una gara per colpa di un tacchetto, per un laccio. Gli episodi negativi sono sempre dalla nostra parte”.

Su Amrabat: “A parte i primi dieci minuti siamo rimasti sempre nella loro metà campo. Ha toccato tanti palloni, cosa che aveva fatto poco nelle ultime gare, quando è concentrato è capace di fare questo tipo di prestazioni”.

Sulle scelte di formazione: “Abbiamo 25 ragazzi e tutti sanno quello che devono fare. In avanti avevamo gente non statica che poteva darci qualcosa in più. Senza punti di riferimento pensavo di poter dare noia alla Juventus. Giovedì abbiamo una partita importante e abbiamo ragionato anche in funzione di quella, poi alla fine abbiamo messo tutto quello che potevamo mettere per cercare di pareggiare. I ragazzi hanno messo l’anima e stanno soffrendo per questa situazione. Ma ne verremo fuori”.