Italiano non andrà a Napoli. E con lui sfuma anche un’altra suggestione azzurra di calciomercato

Vincenzo Italiano rimarrà sulla panchina della Fiorentina: la conferma definitiva arriva da parte del presidente Rocco Commisso. Il tecnico italo-tedesco era stato avvicinato più volte al Napoli di Aurelio De Laurentiis, che ha rispettato il contratto pur non nascondendo l’interesse nei suoi confronti. Ma questa suggestione non si verificherà.

Come Italiano, a Napoli (per ora) non andrà neanche il difensore Nikola Milenkovic. Gli azzurri devono far fronte alla molto probabile partenza di Kim Minjae, direzione Manchester United. Il serbo faceva parte delle opzioni per sostituire il coreano, ma il suo arrivo in Campania dipendeva dal futuro di Italiano; sarebbe rientrato nell’affare, ma tutto questo non accadrà.