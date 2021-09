Italiano: “Non avremo Venuti e Castrovilli, sapevo di poter perdere qualcuno per strada. Torreira? Sta crescendo sempre di più”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano parla della condizione della sua squadra, a partire da Bonaventura: “In questo momento lui sta facendo tutto in modo egregio, sa anche dosare le energie perché è un ragazzo intelligente. Copre bene lo spazio, sa quando palleggiare e quando arrivare in zona gol. E’ un giocatore che in questo momento sta bene, soprattutto mentalmente ed è quello che ci è costato nella ripresa con l’Inter. I ritmi del primo tempo possono durare per tanti minuti perché non abbiamo sprecato energie. Al contrario se uno si fa dominare, è lungo e rincorre allora sì che fa fatica. Sono contento di avere Jack in questa condizione psico-fisica”.

Il punto su alcune assenze e sull’Udinese, avversario di domani: “Le rotazioni che abbiamo provato erano mirate ad arrivare al meglio alla terza gara della settimana. Non recuperiamo Venuti e Castrovilli, abbiamo Gonzalez squalificato, sapevo che avremmo potuto perdere qualcuno per strada però abbiamo tutti ragazzi coinvolti. L’Udinese in casa è una squadra che se non fai le cose al 100% ti mette in difficoltà, per la difficoltà e la struttura. Deulofeu è bravo nell’1 vs 1, Pussetto attacca la profondità, Deulofeu si inventa qualsiasi cosa anche in un metro ma è l’Udinese ad essere compatta in casa. Hanno una fisicità esagerata, quindi attenzione alle palle inattive. Cercheremo di mettere in campo i migliori 11 per condurre la gara, poi i 5 cambi possono determinare”.

Tema centrocampo, con le condizioni di Pulgar e Torreira: “Erick, dopo la partita col Genoa, ha accusato un affaticamento muscolare, nulla di grave, ieri è rientrato in gruppo e ha smaltito questo affaticamento per cui non l’abbiamo avuto a disposizione martedì. E’ importante averlo al 100%. Torreira? Era alla seconda dall’inizio dopo tanto tempo, ha fatto 70 minuti di alta qualità e intensità, non è ancora al massimo della condizione ma sta crescendo e migliorando. E’ un calciatore che lì in mezzo si fa sentire perché ha questa capacità di aggredire, è dinamico, sa arrivare al tiro”.