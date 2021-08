Italiano: “Non c’è mai stato un problema Vlahovic, deve solo pensare a fare gol. Nico Gonzalez…”

Dopo la partita contro la Roma ha parlato a DAZN l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano.

Queste le sue parole su due giocatori chiave come Vlahovic e Gonzalez “Non c’è mai stato un problema Vlahovic. Da oggi deve solo pensare a fare gol. Contro la Roma poteva farlo in un paio di occasioni. Sa che è stimato da tutti e lui sa che può fare la differenza. Nico Gonzalez ha un furore e un agonismo invidiabile. Lui è un giocatore che può farci togliere soddisfazioni. Sa crearsi le situazioni e oggi ha fatto una grande gara. Spero possa fare tanti gol. Incredibile come preferisca giocare sul binario e non col piede opposto. Entrando dentro al campo può fare la differenza”.