Italiano: “Non condanniamo Igor, ci stanno mancando gol dagli esterni. Sottil? Non è al top, Brekalo è più freddo degli altri e sono contento di come è entrato”

Il commento anche in sala stampa per il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano:

“L’unico dispiacere è non aver fatto la decima vittoria e non essere entrati nella storia della Fiorentina. Se avessero fatto gol alla fine avremmo parlato di una palla unica a macchiare una partita, per cui non avrebbe cambiato la sostanza. Meritavamo di fare gol, abbiamo preso due pali, creato tantissimo. Sottil? Non è al massimo della condizione, il nostro intento è di recuperarlo, ha quelle qualità che tutti riconoscete. Quando viene isolato nell’uno contro uno può creare imprevedibilità e creare pericoli. Solo giocando e andando forte in allenamento può trovare la condizione, cercheremo di dargli più spazio possibile. Sono contento per Brekalo che è entrato bene. Lui è bravo a venire dentro e secondo me rispetto ad altri è anche freddo sotto porta. E’ stato sfortunato sul palo però è entrato bene.

Abbiamo ancora speranze di vedere una Fiorentina che può migliorare, il problema è che manca un mese e mezzo. Stanno mancando i gol di Ikoné, anche i movimenti di Gonzalez. Nel momento in cui dovessimo riuscire a trovare questo nel rush finale sarebbe benzina importante, continuo a vedere una squadra che va forte ed ha una tenuta fantastica sotto l’aspetto fisico.

Non colpevolizzo Igor? E’ normale che sia così, teniamo conto che di fronte aveva un giocatore che in questo momento è tra i più forti in categoria come Nzola. E’ in autostima e in fiducia e in questo momento mette in difficoltà chiunque. E’ stato un gol simile a quello che hanno fatto con l’Inter, i gol da rinvio del portiere sono evitabilissimi, sono di lettura. Igor deve migliorare su queste cose qua. Però non si può puntare il dito su un ragazzo che in questo momento si sta esprimendo al massimo per un errore.

Tanti falli nella ripresa? Posso dire “bravo” allo Spezia per aver spezzettato la gara, cercando di limitarci con questo atteggiamento. Siamo stati sfortunati a non beccare il secondo giallo, poteva diventare una partita ancora più arrembante. A Milano si è detto che siamo stati molto fortunati, oggi lo è stato il nostro avversario”.