Italiano: “Non faccio pronostici sul campionato, cerchiamo solo di far giocare a calcio la squadra. Sia io che la Fiorentina dobbiamo migliorare le ultime stagioni”

In conclusione della sua conferenza stampa, il tecnico Vincenzo Italiano parla anche della Roma e di ciò che fa più paura della squadra di Mourinho: “La Roma continua sulla falsariga dello scorso anno, per me era tra le squadre più forti. Ha giocatori di livello altissimo, fisicamente e tecnicamente di grande valore. Bisogna stare molto attenti, sanno palleggiare, venire tra le linee, aspettare e ripartire, sanno dominare le partite. Dobbiamo stare attenti in tutte le situazioni di gioco, sono molto pericolosi sulle palle inattive, hanno saltatori strepitosi e anche lì bisogna concedere il meno possibile. E’ una squadra che senza la giusta concentrazione sotto tutti i punti di vista, sta a noi cercare di limitarli e creare difficoltà”.

Infine un riferimento all’ambizione parte sinistra della classifica: “Non faccio pronostici o tabelle, mi preoccupo solo di veder proporre quello che facciamo, di veder giocare a calcio la Fiorentina e nel momento in cui dovessimo arrivare a questo non pongo limiti a nulla. Dobbiamo cercare di far meglio rispetto agli anni precedenti, sia io che la Fiorentina, per crescere e avere ambizioni importanti. Dal momento in cui la squadra gioca bene può accadere di tutto, poi non so quello a cui andremo incontro, sicuramente avremo dei momenti negativi e dove mi auguro si riesca ad essere la Fiorentina che vogliamo tutti. Poi tireremo le somme”.