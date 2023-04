Italiano: “Non mi aspettavo così tante difficoltà con il Lech ma ci teniamo la qualificazione. A Monza un test difficile, senza Bonaventura ma vogliamo punti in campionato”

E’ il momento di Vincenzo Italiano, che alla vigilia di Monza-Fiorentina ha parlato ai media ufficiali viola: “Bonaventura? Jack non sarà a disposizione a Monza, sembra qualcosa di recuperabile in pochi giorni quindi speriamo di averlo presto con noi.

La partita? L’andata fu una gara dove potevamo vincere ma avevamo concesso troppe situazioni favorevoli al Monza e il pareggio fu un risultato giusto. Confermo che affronteremo una squadra che gioca bene a calcio, ha entusiasmo, da neopromossa si sta comportando su alti livelli. Non esistono partite morbide o che possiamo affrontare senza la massima concentrazione.

Le insidie? Il Monza è composta da giocatori di grande qualità, riesce a fare risultati contro grandi squadre per cui vuol dire che ha grandissime doti. In casa sanno palleggiare e costruire, domani per noi sarà un test difficile.

Le difficoltà in Conference? Ho sempre detto che in Europa non ci sono partite semplici, sapevo che la nostra non era già chiusa. Non pensavo però di trovare tutte queste difficoltà, voglio prendermi il bicchiere mezzo pieno: non siamo usciti dalla gara, abbiamo reagito e passato il turno. La posta in palio era la semifinale e l’abbiamo raggiunta, cercheremo nel turno successivo di commettere meno errori.

Come prepariamo il finale di stagione? Stiamo cercando di adattarci a queste partite una dietro l’altra, a situazioni non facili. Dopo due giorni siamo già alla rifinitura e in breve tempo dobbiamo preparare nuove partite. Dobbiamo lavorare bene sull’aspetto mentale e sull’archiviazione dei vari impegni. Ora arrivano partite da dentro-fuori che contano tantissimo, contro squadre di un certo livello. E poi vogliamo fare punti in campionato, adattandoci alle difficoltà che per un altro mese e mezzo ci vedranno protagonisti”.