Italiano: “Non mi aspettavo questa Fiorentina, ci siamo guadagnati l’attenzione degli addetti ai lavori. Saponara grandioso”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato alla vigilia della partita contro l’Inter.

Queste le sue dichiarazioni: “Saponara titolare? La sua prestazione è stata grandiosa, i ragazzi sanno benissimo che tutti possono determinare ed essere dei valori aggiunti. Riccardo sa quello che penso di lui, sia che parta dal 1′ o che subentri. Se fai gol e assist, i compagni e tutti i componenti ringraziano. Per domani vediamo, ancora non lo so. Se avrei mai pensato che Fiorentina-Inter sarebbe stata il big match della giornata? Non mi aspettavo questo avvio così importante in termini di punti, anche se lo speravo e ci credevo. Sono contento perché bisogna essere veloci nell’apprendimento e nel farsi capire: in questo momento lo stiamo facendo vedere e mi auguro che lo spirito della Fiorentina sia sempre questo. Ci siamo guadagnati tutta l’attenzione degli addetti ai lavori, giocarci questa gara per noi è motivo d’orgoglio“.