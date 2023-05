Italiano: “Non oso immaginare cosa succederebbe a Firenze in caso di vittoria di un trofeo: già con la Cremonese il Franchi mi aveva fatto venire i brividi. Ranieri? E’ stata una piacevole sorpresa”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato del momento della sua squadra, fra Conference League, Coppa Italia e traguardi possibili:

“Finale Coppa Italia traguardo fantastico, cercheremo di regalarne anche un’altra ai tifosi. Non oso immaginare cosa succederebbe qui se vincessimo un trofeo dopo tantissimi anni, l’abbiamo visto a Napoli. E già con la Cremonese al Franchi mi erano venuti i brividi“.

Su Dodo: “Cresciuto tantissimo: il suo fisico gli permette lavorare fortissimo in entrambe le fasi. Può essere il nostro trascinatore emotivo per tutto quello che fa. Si sacrifica tanto per la causa, come tutti i suoi compagni”.

E sulla scelta al posto di Milenkovic: “Ranieri è cresciuto tanto, una sorpresa in positivo. Sempre zitto e pronto a qualsiasi ruolo. Tutti i ragazzi domani sanno che devono stare pronti e sono certo che si farà trovare pronto qualsiasi sarà la scelta su di lui”.