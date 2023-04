Italiano: “Non possiamo permetterci leggerezze, le trappole in Europa ci sono sempre. Critiche? Quando ero dentro la bufera sapevo che mancava poco alla fine”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato della gara di domani che vedrà i Viola impegnati contro il Lech Poznan in Conference League:

“Non si deve mai smettere di avere fame, di rincorrere le vittorie. Siamo ancora dentro tre competizioni e non possiamo permetterci leggerezze mentali, le trappole ci sono sempre. Qualche situazione spiacevole arriva sempre con i cali di tensione”.

E ancora: “Quando ero giovane ho sempre avuto voglia di migliorarmi e di mettermi alla prova. Sono i calciatori a darti gli stimoli giusti. Ogni anno è una sfida diversa”.

Infine: “Non vogliamo concentrarci solo su una competizione. Ora vogliamo arrivare in semifinale. Quando eravamo dentro la bufera di critiche sapevo che mancava poco per trovare la quadra. Le vittorie in Conference ci hanno dato una grande mano”.