Italiano: “Non prendere gol era un nostro obiettivo. Vlahovic? La cosa fantastica è che oltre a segnare, lotta e lavora per tutti”

Si sofferma anche in sala stampa il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che commenta così la vittoria sull’Udinese:

“Ci prendiamo questi tre punti, siamo ancora alla sesta giornata, ci teniamo e portiamo a casa i punti. Conta non aver subito gol, è sempre un obiettivo. Quando si dice che gli attaccanti sono contenti quando segnano, anche i difensori lo sono se non subiscono. La porta inviolata è un obiettivo di tutte le squadre, non era ancora successo. Sono contento del primo tempo e dell’approccio, portiamo a casa una vittoria abbastanza sofferta.

Sia con l’Inter, che a Bergamo e oggi, quando l’avversario alza il ritmo e il baricentro, iniziamo a perdere lucidità e qualità. Su questo dobbiamo lavorare e migliorare, in Serie A l’alta intensità la usano tutti, su questo dobbiamo essere più bravi. Se Vlahovic può dare di più? Ha margini di miglioramento incredibili, la cosa bella è che lavora e lotta per la squadra per 90 minuti. Prende punizioni, fa salire la squadra ma vede anche la porta, è sulla strada giusta”.