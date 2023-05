Italiano: “Non siamo mai stati in balia dell’avversario, questo carattere ci servirà nelle Coppe. Finale di stagione? I ragazzi non mollano mai”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato a RAI Radio 1 al termine del pareggio con la Salernitana, esprimendosi anche sul finale di stagione che attende la propria squadra:

“Il bilancio della gara è buono, dobbiamo affrontare gare importanti e avere questo carattere servirà. Mi tengo stretto la voglia di non perdere, la voglia di rimontare di oggi contro una squadra che in casa mette tutti in difficoltà. Arrivare a queste gare con entusiasmo e fiducia è importante. Abbiamo subito gol alla prima situazione, leggendo male una palla in verticale ma poi abbiamo giocato, proposto, rimontato, non siamo mai stati in balia dell’avversario e qui può starci. I tre gol sono evitabili, potevamo fare di più ma ribaltarla tre volte non è facile“.

E ancora: “Siamo alla 51° gara stagionale e i ragazzi non mollano mai la partita, vanno sempre forte, danno sempre il massimo. Questo temperamento ci servirà per la semifinale di Conference e la finale di Coppa Italia”.