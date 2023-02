Italiano: “Non una brutta gara, esagerato perderla. Purtroppo non troviamo continuità e ci gira male in campionato”

Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, a Dazn dopo la sconfitta col Bologna:

“Non abbiamo fatto una gara brutta, molto peggio col Torino dove avevamo perso in casa. Oggi una sconfitta è troppo. Nel secondo tempo dovevamo fare molto di più, dopo la rete del primo vantaggio non gli avevamo fatto passare la metà campo. Non abbiamo trovato quel guizzo che ci avrebbe permesso di pareggiarla. Siamo partiti bene, poi pian pianino non abbiamo più giocato come sappiamo.

In campionato non riusciamo a trovare la continuità che cerchiamo, era l’obiettivo di oggi, avevo messo in guardia i ragazzi. Però l’abbiamo approcciata bene, abbiamo concesso due corner su cui abbiamo marcato male, in campionato ci gira male. In queste ultime partite potevamo ottenere di più, dobbiamo cercare di non abbatterci. Non sono prestazioni che devono farci deprimere, dobbiamo trovare il lato positivo. Brekalo? Era giusto metterlo dentro, è arrivato da pochi giorni ma è un ragazzo intelligente, nel secondo tempo poteva trovare quella giocata per innescare Jovic e Cabral. Mi dispiace che il suo esordio sia coinciso con una sconfitta.

Gialli ai diffidati? Quello di Igor è stato un giallo che mi ha costretto a cambiarlo, era troppo pericoloso, sapevamo che dovevamo forzare qualcosa. Abbiamo in rosa giocatori che possono fare bene, abbiamo dimostrato che le rotazioni funzionano. Abbiamo dimostrato di poter fare di tutto, grandi partite contro squadre blasonate e poi sconfitte tipo oggi, prepareremo la gara con la Juve come tutte le altre e poi partirà un tour de force”.