Italiano non vuol ‘regalare’ Gonzalez all’Atalanta. Pulgar e un’impresa ai limiti dell’impossibile

Un calendario veramente folle. E’ quello che attende i giocatori sudamericani della Fiorentina che sono stati convocati dalle rispettive nazionali.

Gonzalez e Martinez Quarta ripartiranno dall’Argentina dopo la partita del 9 settembre e saranno a Firenze il 10 alla vigilia della trasferta contro l’Atalanta. Italiano non crediamo proprio che voglia ‘regalare’ soprattutto il primo all’Atalanta. E dunque potrebbe farlo giocare lo stesso, chiedendogli però uno sforzo non banale.

Un’impresa ai limiti dell’impossibile è invece quella che attende Pulgar. Anche il Cile gioca il 9, ma in Colombia. E quindi il centrocampista dovrà fare un volo in più rispetto agli argentini: quello per ritornare in patria dopo la partita. Il suo arrivo in Italia ci sarà l’11 e il club viola dovrà decidere se trasportarlo direttamente a Bergamo oppure se fargli saltare il match.