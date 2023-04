Italiano non vuole perdere Jovic e la Sampdoria casca a fagiolo per concedergli l’ennesima occasione. Nessuna fretta per Bonaventura

Il rischio è quasi quello di dimenticarsene, tra l’euforia per la finale di Coppa Italia e un imminente doppia sfida di Conference League che potrebbe alimentare un altro sogno. Però domani la Fiorentina tornerà in campo in Serie A, al Franchi contro la Sampdoria. L’occasione per Vincenzo Italiano è quella di dare minutaggio ad alcuni giocatori che ne hanno estremo bisogno e certe scelte – sottolinea il Corriere dello Sport – sembrano già fatte.

Dopo aver saltato la quasi intera partita contro la Cremonese, essendo diffidato, Amrabat è pronto a riprendere il suo posto in cabina di regia. Non è ancora tempo invece per Bonaventura e lo stesso Igor, pur non avendo riscontrato problemi particolari, dovrebbe partire dalla panchina a favore di Martinez Quarta. Se Sottil e Brekalo viaggiano verso una chance dall’inizio, il primo per continuare a familiarizzare con il campo e il secondo per ritrovarlo dopo la botta in testa contro l’Atalanta, tiene banco il duello Cabral–Jovic. Italiano non vuole perdere il serbo e una partita così è l’occasione perfetta per concedergli l’ennesima occasione; lui, però, deve dare un barlume di risposta.