Italiano: “Oggi c’è stata grande voglia di vincere, lo hanno dimostrato tutti. La gente mi urlava di mettere Amrabat, ma ancora non può giocare con continuità”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in sala stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo: “Oggi c’è stata una Fiorentina concreta finalmente, soprattutto nel secondo tempo dove abbiamo concesso soltanto il rigore al Sassuolo. Rispetto alla partita precedente meno qualità, ma i ragazzi avevano grande voglia di vincere, lo ha dimostrato anche chi è subentrato. C’è smania di vincere e di risalire la classifica, e tutto questo oggi è stato ripagato”.

Poi prosegue: “Nel secondo tempo ho visto grande solidità dietro, e i ragazzi hanno dato una spinta per vincere questa partita. C’è stata grandissima applicazione da parte dei difensori su Berardi e Laurientè. Terracciano ha subito un brutto taglio sul ginocchio, ci sono tante interruzioni dovute al VAR. Oggi abbiamo mantenuto la concentrazione che serviva per vincere”.

Sui centrocampisti afferma: “Amrabat ha finito il Mondiale con le infiltrazioni. Ha qualche problemino, non ha ancora i 90 minuti. Non appena inizierà a lavorare a pieno regime. Jovic ha preso una botta in allenamento, Mandragora sta tornando, ha avuto un lieve infortunio. Castrovilli sta dando tanto in campo, va valutato ogni volta. A centrocampo per il momento siamo a posto così”.

E su Gonzalez e Amrabat aggiunge: “Gonzalez c’è rimasto malissimo per non aver partecipato all’avventura con l’Argentina, si era stirato in un allenamento. Adesso è tornato ma non gioca da tantissimo tempo, mi ha detto che aveva soltanto 20 minuti nelle gambe e glieli abbiamo concessi. Del rapporto che ho con lui chiedete a lui, ma io con tutti uso schiettezza e sincerità. La gente dalla tribuna mi urlava perché non mettevo Amrabat: so bene che sono giocatori di livello, ma se non hanno i minuti nelle gambe non possono dare il contributo che serve”.