Italiano: “Oggi non è stato semplice scegliere il centravanti, sia Jovic che Cabral meritavano di andare in campo da titolari”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha spiegato a DAZN le sue scelte di formazione per la gara contro l’Empoli, commentando soprattutto la scelta di Luka Jovic come centravanti:”Devo dire che oggi è stato difficile scegliere la punta, entrambi meritavano di stare in campo”.

E riguardo alla roboante vittoria a Braga e all’ingresso di Arthur Cabral con tanto di doppietta afferma: “Mi è piaciuto lo spirito di Cabral e se tutti fanno così possiamo fare la differenza. Devono aiutarci entrambi”.