Italiano orientato a gettare nella mischia i nazionali. Indicazioni positive per Martinez Quarta, Jovic invece…

Mercoledì la Fiorentina dovrà nuovamente scendere in campo. Per i viola ci sarà da giocare la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Cremonese.

Per questo motivo non è stato possibile per il tecnico Vincenzo Italiano, concedere nemmeno un giorno libero ai suoi ragazzi, neanche dopo l’impegno di Milano contro l’Inter.

Per la gara contro i grigiorossi il tecnico sembra orientato a gettare nella mischia i nazionali che a Milano o sono stati risparmiati o hanno giocato qualche minuto. Il riferimento in primo luogo è a Nicolas Gonzalez e Sofyan Amrabat.

Sono state valutate le condizioni di Lucas Martinez Quarta, che è uscito precauzionalmente all’intervallo sabato scorso e i primi riscontri, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, sono risultati positivi. Resta invece da monitorare con attenzione lo stato fisico di Luka Jovic, che anche ieri ha proseguito il lavoro a parte dopo i postumi legati all’infiammazione virale alle vie respiratore che gli ha fatto saltare le ultime quattro partite, tra Fiorentina e Nazionale.