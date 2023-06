Italiano parla di girone di ritorno straordinario? I numeri gli danno ragione, la media stagionale mette la Fiorentina al suo posto

C’è ancora una partita, LA partita, quella che può stravolgere molti giudizi e trasformare una stagione normale in una eccezionale e da ricordare. Il bilancio sul campionato invece è definitivo, dopo la 38esima uscita di ieri sera al Mapei Stadium. A chiosa di tutto, Vincenzo Italiano ha parlato di “girone di ritorno straordinario” e non gli si può certo dare torto: la Fiorentina ha messo insieme 33 punti, ad oggi 1 meno della Lazio e 4 in meno del Napoli, le prime 2 della Serie A. Un girone che in proiezione avrebbe portato la squadra viola in zona Champions.

Contraltare ovviamente di quanto accaduto invece nella prima parte, chiusa dalla Fiorentina a quota 23: la media a girone, guarda caso, fa 28, che moltiplicato per due porta ai 56 punti effettivamente messi insieme dalla squadra. Una chiusura in crescendo per correggere una brutta prima parte e sistemare la Fiorentina al suo livello, guardando ai valori del campionato.