Italiano: “Partita preparata in maniera anomala e sull’impiego dei sudamericani non ho certezze. Sarebbe bello che la Fiorentina facesse il percorso fatto dall’Atalanta”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia del match contro l’Atalanta, ha spiegato: “La preparazione alla gara è stata particolare. Mancano i sudamericani che arriveranno domani, per il loro utilizzo vediamo. Gli altri nazionali si sono aggregati via, via. E’ una partita difficile, preparata in maniera anomala. Oggi nella rifinitura dobbiamo essere veloci e svegli, ma sono problematiche che non riguardano solo la Fiorentina“.

Su Gasperini aggiunge: “Lui e l’Atalanta hanno fatto un lavoro straordinario che tutti riconoscono. E’ una squadra che se è in giornata dà spettacolo, per gioco e mentalità. Sarebbe bello cercare di fare un percorso come quello che stanno facendo loro, visto che sono protagonisti nel nostro campionato e sono arrivati in Champions”.

E ancora sul ‘modello Atalanta‘ per la Fiorentina: “Il loro è un percorso che affascina, bellissimo da vedere. Sarebbe bello per noi crescere di settimana in settimana, far vedere giocatori di talento e metterci in mostra. E’ un qualcosa che nel mondo del calcio tutti sperano di ottenere”.