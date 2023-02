Italiano: “Peccato si sia complicata, volevo dare spazio ad altri giovani. La Conference è una competizione che ci ispira sotto porta”

Nel post partita di Fiorentina-Braga ha parlato l’allenatore viola Vincenzo Italiano. Queste le sue parole a DAZN: “Questa vittoria ha un grande valore per noi. Ci tenevamo a vincerla e passare il turno. Si era complicata u po’, ma siamo stati bravi a ribaltarla, cosa che non ci riesce spesso. Siamo contenti perché abbiamo vinto contro una squadra di grande valore facendo due ottime prestazioni. I nostri attaccanti in Europa si esprimono al meglio, spero inizino a farlo anche in campionato.

Se abbiamo rimontato da uno 0-2, vuol dire che abbiamo aggiunto carattere. La Conference è una competizione che ci ispira a livello realizzativo. Ci teniamo molto, siamo orgogliosi di esserci e vogliamo toglierci le soddisfazioni. Speravamo in una partita più semplice, volevo mettere dentro altri giovani, ma alla fine va bene così”.