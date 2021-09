Italiano pensa a un’altra “vita” per Castrovilli?

Inizio di stagione in salita per Gaetano Castrovilli, reduce da una stagione non molto esaltate con la 10 sulle spalle. Dopo la panchina contro la Roma, l’assist contro il Torino, seppur in una gara non totalmente in luce per lui. A centrocampo i nomi sono tanti e la concorrenza per Castrovilli pure, a partire dal giovane Maleh. Vincenzo Italiano starebbe infatti pensando alla possibilità di schierare il numero 10 viola come esterno, ruolo carente di interpreti. A scriverlo è questa mattina il Corriere Fiorentino.