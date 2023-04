Italiano pensa al turnover contro lo Spezia: Castrovilli e Terzic scaldano i motori, pronti cambi anche in attacco

La Fiorentina è pronta, di nuovo, a scendere in campo a poche ore dalla vittoria in Coppa Italia contro la Cremonese. Questa volta di fronte ci sarà lo Spezia, che arriverà al Franchi con diversi assenti: ben otto quelli annunciati da Semplici. Per quanto riguarda i viola, invece, buone notizie sono arrivate da Milenkovic, rientrato ieri in gruppo dopo l’influenza che lo aveva tenuto fuori dalla trasferta di Cremona. Ancora a parte invece Saponara, anche lui alle prese con la febbre.

Un allenamento che è servito ai viola per recuperare parzialmente dall’impegno dello Zini. Sarà dunque la seduta di oggi a far capire come sta veramente la squadra, con Italiano pronto a diversi cambiamenti in mezzo al campo fin dall’inizio. Sicuro assente Amrabat, squalificato, e al centro del campo si candida a una maglia da titolare Castrovilli. Anche Terzic scalda nuovamente i motori sulla sinistra per far rifiatare Biraghi.

Anche in difesa potrebbe riposare uno tra Igor e Quarta, per far spazio al rientrante Milenkovic, mentre in attacco Jovic e Kouamé potrebbe prende il posto di Cabral come prima punta. Il pensiero, inevitabilmente, è anche alla partita di Conference contro il Lech di settimana prossima. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio.