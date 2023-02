Italiano pensa alla soluzione Castrovilli per dar brillantezza al gioco della Fiorentina

Il quotidiano La Nazione, sul proprio sito, fa il punto in vista della partita di Conference League che la Fiorentina giocherà a Braga giovedì. Al centro della difesa dovrebbe tornare Igor, dopo la squalifica in campionato. Italiano, per dare più brillantezza al gioco viola starebbe pensando di lanciare Castrovilli dal primo minuto.

Ancora però al fantasista mancano i 90 minuti nelle gambe ed è più probabile che l’allenatore viola si affidi ad altri interpreti, con Amrabat al centro, Bonaventura e uno tra Mandragora e Barak.