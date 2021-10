Italiano pensa già al Cagliari: spazio ai sudamericani. Kokorin ancora out

All’indomani della sconfitta di Venezia, la Fiorentina è tornata subito in campo per cominciare a preparare la partita di domenica contro il Cagliari. Saranno tante le novità di formazione, con mister Vincenzo Italiano che si affiderà ai tanti sudamericani rimasti fuori lunedì. Si rivedrà sicuramente dall’inizio Nico Gonzalez, ma anche Martinez Quarta viaggia spedito verso una maglia da titolare al posto di Igor: in cabina di regia Pulgar e Torreira si giocano un posto dal 1’.

Per quanto riguarda gli infortunati, rimarranno ai box sia Dragowski che Castrovilli: quest’ultimo si è allenato in gruppo ieri, ma deve ancora trovare una condizione fisica accettabile. Chiusura con Kokorin: le possibilità di recupero, come riportato da La Nazione, per il Cagliari sono piuttosto ridotte.