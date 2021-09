Italiano: “Per 70 minuti all’altezza dell’Inter, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Gonzalez? Dà sempre l’anima ma ha sbagliato e lo sa”

Amarezza per Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, che parla così a Dazn:

“Essendo la quinta giornata, penso che bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, per 70 minuti siamo stati all’altezza dei campioni d’Italia, abbiamo avuto molte palle gol per raddoppiare. Però quando le tieni aperte, loro hanno troppa qualità, fisicità e concretezza e il loro ritorno ce lo dovevamo aspettare. Un risultato troppo pesante per me, usciamo tra gli applausi e questo per me significa tanto. Giocarsela per l’Europa? Il primo obiettivo è quello che ho detto (salvezza ndr), noi inseguiamo il primo traguardo, per come sono stati vissuti gli ultimi anni. Poi dobbiamo crescere da tanti punti di vista, negli ultimi 20 metri non possiamo avere quelle carenze di qualità. E poi nel secondo tempo dovevamo avere il coraggio del primo, invece abbiamo abbassato il baricentro per il timore di subire il ritorno dell’Inter, peccato perché la prestazione c’è stata”.

Una domanda a Italiano sull’importanza del gruppo: “Io voglio vedere questo, le rotazioni che facciamo sono sempre in funzione della condizione, si allenano tutti bene e tutti sanno che quando vanno in campo, quello che c’è da fare. E l’identità deve rimanere la stessa, questo è bellissimo ma deve concretizzarsi in un risultato positivo. Se avessimo portato a casa punti anche oggi, sarebbe stato importante”.

Infine una considerazione sul rosso di Gonzalez: “Gliel’ho detto, in altre situazioni mi arrabbiavo molto di più. Lui è un ragazzo che dà l’anima, negli ultimi 10 minuti potevamo provare l’arrembaggio, con lui che è fortissimo di testa potevamo creare pericoli. Ha sbagliato, in due partite in cui siamo rimasti in 10 abbiamo perso 3-1. Sa di aver sbagliato e sa che in Italia queste cose non vanno fatte”.