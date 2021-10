Italiano per il poker. Impensabile la sostituzione di Vlahovic e fiducia piena a Gonzalez

Alla ripresa del campionato la Fiorentina giocherà contro il Venezia in trasferta. E finora c’è da dire che la squadra allenata da Vincenzo Italiano si trova meglio lontano dal Franchi piuttosto che tra le mura amiche.

Quattro le partite giocate fuori casa e tre le vittorie conseguite con una sola sconfitta alla prima contro la Roma. Vittorie tra l’altro consecutive. E dopo il terno, i viola puntano al poker in Laguna. Ci sarà Dusan Vlahovic (impensabile che qualcuno possa prendergli il posto attualmente) e ci sarà a fianco al serbo Nicolas Gonzalez, che ha la piena fiducia del tecnico gigliato e che deve sbloccarsi in trasferta. Fino a questo momento ha segnato due gol, uno in Coppa Italia contro il Cosenza e uno in campionato contro il Torino, entrambi al Franchi.