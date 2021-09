Italiano più fortunato di Iachini. Già scattata l’intesa con Torreira

Nell’estate del 2020 una delle precise richieste di Beppe Iachini per rinforzare la Fiorentina è stata Lucas Torreira. Alla fine, però, la società acquistò Jack Bonaventura che pur essendo un ottimo giocatore, non è certamente un regista. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, la motivazione è presto detta: la dirigenza gigliata pensava erroneamente che Amrabat potesse diventare il regista perfetto per la Fiorentina.

Un progetto fallito e infatti, un anno dopo, Vincenzo Italiano è stato più fortunato e Torreira è finalmente arrivato a Firenze. Tra i due è scattata subito l’intesa e considerato gli impegni di Pulgar con il suo Cile, è possibile che l’uruguaiano sia schierato dal 1’ già nella trasferta di sabato prossimo contro l’Atalanta.