“Italiano portaci in finale” il messaggio chiaro lanciato dai tifosi della Fiorentina in Polonia

Non erano in tantissimi, circa 500, ma i tifosi della Fiorentina presenti a Poznan si sono fatti sentire, e bene, specialmente al termine della gara contro il Lech Poznan, quando hanno cominciato ad intonare un coro chiarissimo: “Italiano portaci in finale”.

Questo è il clima che si respira adesso a Firenze, questa è la fiducia che i sostenitori ripongono nella propria squadra che ha già ipotecato il passaggio alla finale di Roma in Coppa Italia e quello alle semifinali di Conference League grazie al trionfo ottenuto in Polonia.

Un passo alla volta, sia chiaro, ma sognare qualcosa di importante a questo punto è più che lecito.