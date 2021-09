Italiano: “Possiamo ancora migliorare, l’entusiasmo va alimentato. L’Inter è l’esame più difficile fino ad ora: vi spiego perché”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha presentato la partita del Franchi contro l’Inter di Simone Inzaghi: “Questa Fiorentina è nata a Moena: bisogna pensare solo a continuare a costruire. Abbiamo diverse cose da aggiustare, in questo momento dobbiamo alimentare l’entusiasmo che c’è tra di noi e attorno a noi. Dobbiamo continuare a lavorare per rendere felici i nostri tifosi, come sabato a Genova. Se dobbiamo avere un’ossessione, è quella di riportare in campo quanto facciamo in settimana: per noi domani sarà la partita più difficile del campionato. Stiamo mostrando grande compattezza, cercando di migliorare sotto ogni punto di vista soprattutto nell’assistenza ai compagni e nella rifinitura”.

Continua così Italiano: “Dell’Inter dobbiamo temere tutto, sono i campioni in carica e li ho visti molto bene in quest’inizio di stagione. Se la Fiorentina si presenta in campo come fatto nelle prime gare, può mettere in difficoltà l’Inter e cercare di impensierirla in tutti i loro punti di forza. Non dobbiamo sbagliare l’approccio: alla prima partita, ti puniscono. Superare il Genoa era il nostro primo obiettivo, adesso affronteremo la gara più difficile fino ad ora: sarà un esame molto difficile per noi, che dobbiamo preparare in un allenamento. Forse serviva una settimana intera, ma dobbiamo essere bravi anche qui ad adattarci. Se supereremo anche quest’esame reso difficile dal poco tempo a disposizione, vorrà dire che stiamo iniziando ad essere una squadra davvero importante“.