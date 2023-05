Italiano prepara la vera rivoluzione e potrebbe cambiare un’intera squadra

Una vera e propria rivoluzione. E’ quella che sta preparando l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, in vista della finale di Coppa Italia contro l’Inter. Una rivoluzione ovviamente rispetto a quanto visto in campionato domenica scorsa. Addirittura potrebbe cambiare l’intera squadra.

Si prefigura una squadra con Terracciano tra i pali e una difesa con Dodô a destra, Biraghi a sinistra, Milenkovic al centro. In linea mediana Bonaventura e Amrabat sono praticamente certi. Davanti il tridente di partenza dovrebbe essere quello composto da Gonzalez, Cabral e Ikone.

I dubbi essenzialmente sono per l’altro centrale difensivo, con Quarta in vantaggio su Ranieri e Igor (che sta vivendo un momentaccio) e per il terzo centrocampista con Castrovilli che dovrebbe prendere il posto di Mandragora.