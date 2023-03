Italiano punta sugli ex

Si avvicina il ritorno in campo della Fiorentina contro il Milan in campionato e Italiano studia le mosse per cercare di arginare i rossoneri e trovare un altro risultato utile per sistemare ancora meglio la classifica di Serie A. Orfano di Terzic in difesa, Italiano riproporrà Biraghi a sinistra con Dodo favorito a destra. Al centro della difesa torna Milenkovic, probabilmente in coppia con Igor.

Italiano è anche pronto a puntare sugli ex rossoneri, che stanno vivendo un buon momento di forma: Bonaventura e Saponara. In attacco l’ex Spezia dovrebbe affiancare ancora una volta Cabral insieme a Nico Gonzalez, da cui Italiano si aspetta una svolta.