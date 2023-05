“Italiano può crescere ancora e diventare un allenatore molto ambito, è vivace di carattere ed idee. Mandragora più maturo rispetto ai tempi di Udine, Firenze piazza perfetta per lui”

Storico ex giocatore e poi allenatore dell’Udinese, Massimo Giacomini si è espresso ad Il Brivido Sportivo su varie tematiche in vista della gara tra i friulani e la Fiorentina al Franchi, in programma domani.

Ecco le parole di Giacomini: “Italiano ha sempre avuto a disposizione un gruppo molto interessante, con giovani e talenti, mancava però la quadra. Quando il tecnico viola l’ha trovata, la Fiorentina ha cominciato a girare come ci si aspettava. Quella viola è una rosa di buonissima qualità. C’è da considerare poi il cammino nelle coppe. Quando vai a giocare il giovedì è normale che tu possa pagare dazio in campionato, questo succede a tutti”.

“Il centrocampo si è caricato la squadra sulle spalle. Il ritorno in forma di Amrabat è stato decisivo, così come la ‘riscoperta’ di Mandragora. Rolando forma una coppia completa col marocchino e sta facendo benissimo. Rispetto ai tempi in cui era ad Udine vedo un giocatore molto più maturo, più responsabile nello svolgere i compiti in campo. Abbina geometria, fisicità e qualche gol, credo abbia trovato squadra e piazza giuste per lui. Assieme a Dodô, Cabral ed Amrabat è stato il giocatore della svolta per la Fiorentina”.

E ancora: “Italiano è un tecnico molto interessante. E’ vivace, non solo a bordo campo ma anche e soprattutto come idee. Predilige il gioco sempre e comunque e la sua carriera dice che è in grande ascesa. Ha ancora ampi margini di miglioramento, può diventare un grande allenatore, completo e molto ambito”.

Infine: “Quella tra Fiorentina ed Udinese credo sarà una partita molto aperta perchè entrambe giocheranno a viso aperto. L’Udinese dal campionato ormai ha poco da chiedere dopo una buonissima partenza. I friulani soffrono per l’assenza di alcuni giocatori, ad esempio Deulofeu. E’ una squadra un po’ lunatica ma fa vedere cose buone con le squadre che giocano, come la Fiorentina. La squadra di Sottil fatica di più invece quando trova compagini che si chiudono”.