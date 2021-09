Italiano può sorridere: la Fiorentina vince anche nella giornata peggiore di Vlahovic

Ne ha di motivi per sorridere Vincenzo Italiano: oltre al già detto, c’è anche il fatto che Dusan Vlahovic ieri si è potuto permettere di prendersi una giornata di riposo dallo status di Superman a cui ci ha abituati in questo 2021. Il serbo ieri ha sofferto la marcatura pesante di Maksimovic ed è parso meno brillante e dominante dal punto di vista fisico: per lui un lampo solo, quando con una volée ha lanciato nello spazio Nico Gonzalez, dopo aver messo giù l’ennesimo pallone. Un mestiere duro e pesante il suo, quello di riferimento assoluto per tutti i compagni ma il classe 2000 ha ampiamente dimostrato la sua maturità, dando garanzie sotto il profilo fisico e tecnico. La Fiorentina a Genova ha trovato risorse nuove e quasi inaspettate, un segnale importantissimo e che la dice lunga sulla gestione del gruppo da parte del tecnico.