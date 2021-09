Italiano: “Quando è uscito il calendario ero molto timoroso per questo inizio difficile. Su Vlahovic, Amrabat e Castrovilli dico che…”

Sui primi match disputati dalla propria squadra, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha detto: “Quando è uscito il calendario ero molto timoroso per questo inizio difficile. Dobbiamo tenere i piedi ben saldi a terra. Il nostro obiettivo è quello di essere una squadra vera con una grande identità. Vlahovic? Sono felice di avere calciatori che durante la settimana vanno forte. E’ in una fase di crescita incredibile e non dimentichiamo che ha solamente 21 anni”.

Adesso ci saranno tre partite in rapida sequenza per la squadra viola: “Credo che ci saranno un bel po’ di rotazioni. Venuti è a posto, nonostante risenta ancora della botta al polpaccio e non sarà tra i convocati. Spero di fare le scelte giuste per quanto riguarda la formazione. Mi piace coinvolgere tutti i miei calciatori. Amrabat? Ha qualità importanti. Spirito di sacrificio e lettura delle situazioni. I cinque cambi possono cambiare le sorti delle gara, tutti devono entrare con il piglio giusto. Castrovilli? Ha qualità incredibili. E’ un ragazzo giovane, può migliorare ancora molto”.