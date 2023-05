Italiano: “Quando giochiamo come nel secondo tempo questa squadra mi fa impazzire. Abbiamo l’opportunità di trasformare questa stagione da straordinaria in epica”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è stato intervistato da Radio Rai al termine della gara vinta dalla sua squadra per 2-1 contro la Roma: “Quando i ragazzi giocano così come hanno fatto nel secondo tempo mi fanno impazzire. Possiamo ribaltare la gara con tutti”.

Fiorentina che ha già giocato una finale e che si prepara per affrontarne un’altra il 7 giugno prossimo: “La sconfitta subita contro l’Inter in Coppa Italia si farà sentire ancora per un po’. Abbiamo però l’occasione di rifarci. Fin qui la stagione è stata straordinaria abbiamo l’opportunità di trasformarla in epica”.