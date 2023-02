Italiano: “Quanto ci serviva questa vittoria, in Europa abbiamo sempre le antenne dritte. Jovic sorridente? I gol fanno miracoli…”

Finalmente contento anche Vincenzo Italiano che a Sky commenta così il 4-0 sul campo del Braga:

“Contento soprattutto per il fatto di aver segnato e quando lo fanno gli attaccanti è una gioia. Abbiamo bisogno di loro e stasera ci sono stati. Era importante trovare una vittoria per i ragazzi, per come è arrivata e ci prendiamo un bel vantaggio per la gara di ritorno. Jovic? Tutti hanno capito che bisogna dare qualcosa in più, dobbiamo pedalare forte tutti. A partire da Luka, devono trovare continuità nel far gol. Le occasioni le hanno, li ruoto per far trovare a tutti autostima e spazio. Luka ha fatto un grande primo tempo, bene Arthur da subentrante. Giornata positiva per noi perché avevamo bisogno di una vittoria. Diversi in campionato? Non so cosa accade, siamo sempre concentrati. Il mio direttore dice che in queste partite abbiamo le antenne dritte al massimo ma bisogna riportarlo anche in campionato. Spero che questa vittoria ci dia la spinta per fare una grande gara con l’Empoli.

Jovic rideva? Finalmente, i gol fanno i miracoli. Mi auguro che portino il sorriso a tutti. Avevamo voglia di regalare questa soddisfazione al presidente”.