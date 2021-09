Italiano: “Questa Fiorentina ha capito comunque che con il lavoro si può ottenere qualcosa di importante. La squadra può ancora crescere in maniera esponenziale”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano commenta ai canali ufficiali del club viola la vittoria ottenuta in casa contro il Genoa: “L’abbiamo visto nella partita contro il Napoli, il Genoa in casa è tosto. E difficile da affrontare. Sapevamo che dovevamo fare una partita con pazienza, stando attenti alle loro ripartenze, creando anche delle palle gol in meno ma non mettendo mai la linea difensiva in modo che ci costasse caro. Siamo stati bravi, pazienti, abbiamo trovato i due gol che volevamo nel secondo tempo, ed era questa la partita che volevamo fare. Vincerla poi è bellissimo”.

Cambio di Gonzalez? “Poteva continuare nonostante il fastidio all’adduttore, ma ci sono tre partite in una settimana. Bisogna gestire le forze. Se poi come nel caso di Saponara risulta così decisivo la scelta è stata azzeccata. Significa che tutti siamo concentrati e tutti possono determinare, e questo per un allenatore è un qualcosa di speciale”.

La classifica della Fiorentina? “Sono soddisfatto della crescita che stiamo facendo di partita in partita. Tutto quello che avevo chiesto è stato fatto e ci ha permesso di vincerla. Alla quarta giornata è ancora presto parlare di classifica. Questa squadra può ancora crescere in maniera esponenziale”.

Se la Fiorentina può essere la sorpresa del campionato? “Questa squadra è partita bene anche in ritiro con tanti elementi nuovi e un programma diverso. Non è facile partire ed arrivare subito dove siamo ora. Questa Fiorentina ha capito comunque che con il lavoro si può ottenere qualcosa di importante. Ci sono giocatori di valore e devono dimostrarlo. Guardiamo adesso in queste partite ravvicinate”.

L’abbraccio con Saponara? “Ho un bellissimo rapporto con tutti. Quando l’ho avuto l’anno scorso è stato determinante. La fiducia c’è, dimostrato la grande voglia che ha di andare in campo. Sono felice perché se è venuto ad abbracciarmi vuol dire che ha stima del suo allenatore”.