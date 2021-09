Italiano: “Questa Fiorentina può crescere ancora molto. Dobbiamo avere l’ossessione di riportare in campo ciò che proviamo in settimana”

Alla vigilia del match contro il Genoa, ha parlato così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Penso che possiamo crescere e migliorare. A livello tecnico possiamo far vedere molto di più e anche a livello di personalità. Genoa? E’ una squadra che ha messo in difficoltà il Napoli e ha vinto in rimonta a Cagliari. Avremo di fronte una squadra da affrontare con la massima concentrazione e attenzione. Per noi sarà un banco di prova importante, cercheremo di dare continuità alle due vittorie consecutive”.

Italiano ha parlato anche del suo rapporto con i calciatori: “Penso che la lealtà e la schiettezza pagano sempre. Se non si accettano anche in modo evidente gli errori, diventa difficile. Dobbiamo avere l’ossessione di riportare in campo ciò che proviamo in settimana”.