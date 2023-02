Italiano: “Queste prestazioni le abbiamo nelle corde, ora raddrizziamo il campionato. Vittorie così danno benzina”

Passaggio anche in sala stampa per il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano: “Penso che l’abbiamo interpretata bene. Tutti concentrati a cercare di limitare il loro palleggio. Abbiamo capito il momento, non dovevamo sbagliare l’atteggiamento e siamo stati bravi, con la qualità e con la concretezza sotto porta. Siamo stati sempre in partita e poi abbiamo affondato il colpo verso il ritorno, dove abbiamo un buon vantaggio. Jovic? Sono contento per come ha approcciato la partita. Ha avuto dinamismo e ritmo e penso che questa debba essere la base per i nostri attaccanti che poi hanno quella qualità che in questo momento ci era mancata. Ha messo dentro due gol, si è sacrificato, è stato protagonista dell’espulsione. Abbiamo nelle corde questo tipo di prestazioni e ora dobbiamo dare continuità a tutto quello che ho detto. Dobbiamo ricercare nei singoli, dieci partite consecutive come questa. Abbiamo bisogno della qualità di tutti e i giocatori di talento stasera ci hanno permesso di vincere la partita”.

La Fiorentina oggi ha trovato quello che è mancato nell’ultimo periodo: la presenza dei suoi attaccanti, la concretezza che ci è mancata e chiaramente tutto ciò deve essere riportato nell’obiettivo di tutti che è il campionato. Dobbiamo riportare questo atteggiamento e questa percezione di pericolo che oggi abbiamo messo in campo. Il campionato ci vede attardato e dunque dobbiamo mettere in campo queste qualità a partire dagli attaccanti che sono i primi a cercare la riconquista della palla. Le squadre dipendono dalla loro condizione mentale e fisica, ma se sono questi sono fiducioso. Sono contento che Cabral abbia segnato una doppietta da subentrato, perché vuol dire che è entrato con la testa giusta, cosa che troppo spesso non ci è capitato. Lo spogliatoio? Sono contenti, hanno gioito e hanno lasciato andare un po’ di tensione e un po’ di ansia che avevamo nell’ultimo periodo. Mi fa piacere che abbiano esultato in questo modo e auguro che possano vivere tante situazioni così che sono benzina per andare sempre a mille all’ora. Li ho visti molto contenti e da domani inizieremo a pensare all’Empoli. Ora lasciamoli gioire, perché è giusto così”.