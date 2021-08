Italiano: “Questo pubblico merita la qualità che abbiamo mostrato oggi. Pulgar ha grande intelligenza e con Torreira sarò in difficoltà…”

Felice Vincenzo Italiano che commenta così la prova della Fiorentina a Dazn: “Oggi grande dimostrazione di attaccamento da parte dei ragazzi, sono convinto che dopo Roma hanno capito che si può giocare a questi ritmi e con questa qualità, con questo furore. Si può creare qualche palla gol in più di quanto fatto a Roma. Sono contento, ci tenevamo di fronte al nostro pubblico e il furore deriva anche dalla spinta del pubblico, è un fattore che cambierà molto le sorti delle partite. Siamo felici di aver reso contento questo pubblico. Vlahovic? E’ forte in tutto, per come si allena per la cultura del lavoro che ha, va sempre a mille all’ora. Ha ancora margini di crescita mostruosi ma se la mentalità è questa può ambire a grandi soddisfazioni.

Un commento su Pulgar da parte di Italiano, imbeccato da Borja Valero in studio: “Aveva fatto bene anche a Roma, era stato protagonista di una grande gara, oggi si è sacrificato perché aveva una marcatura stretta di Linetty. Ha un’intelligenza tattica da vero centrocampista, ora è arrivato Torreira e i problemi sono per me (ride ndr). Meglio avere giocatori di qualità e competizione perché questo pubblico merita qualità e furore come quelli mostrati oggi. Più si va forte in allenamento e più si vede in partita, più giocatori bravi ci sono e più la qualità si alza. Abbiamo fatto due gol di grandissima qualità ma va allenata durante la settimana”.