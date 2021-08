Italiano rappresenta un incubo per i giallorossi, ma anche Mourinho non è da meno

Nonostante i pochi volti nuovi per la Fiorentina, alle prese con un mercato non ancora concluso, Vincenzo Italiano non vorrà andare a Roma per svolgere il ruolo di sparring partner. Nonostante resti da decifrare soprattutto il futuro di Vlahovic, che piace a tante big europee e che, per il momento, ha risposto negativamente alla proposta di rinnovo viola, ci sono state le prime cessioni. Da qualche giorno invece ha salutato capitan Pezzella, colonna della difesa toscana negli ultimi anni e anche il giovane Dalle Mura che ha preferito cercare spazio in Serie B.

Tra i nuovi, invece, fari puntati su Nico Gonzalez, esterno d’attacco classe ’98 che si è appena laureato campione del Sudamerica con l’Argentina. Arrivato per 27 milioni circa dallo Stoccarda, sarà sicuramente titolare nello scacchiere del nuovo allenatore, già a partire da domenica sera. E forse sarà proprio Vincenzo italiano a spaventare i tifosi giallorossi: l’eliminazione patita nella passata stagione dallo Spezia è ancora ricordata ironicamente da parte della curva giallorossa, una figuraccia che minò il percorso sulla panchina giallorossa di Fonseca.

Se da una parte Italiano spaventa la Roma, dall’altra Mourinho sembra un ostacolo insuperabile per la Fiorentina. Il bilancio del portoghese è chiaro: nei sei precedenti, tutti sulla panchina dell’Inter, lo Special One non ha mai perso contro i viola: 4 vittorie e 2 pareggi il bilancio.