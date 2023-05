Italiano recupera un centrocampista in vista della trasferta di Napoli

Questo pomeriggio, dopo il rocambolesco pareggio di ieri sul campo della Salernitana di Paulo Sousa, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata regolarmente in campo per preparare la seconda trasferta consecutiva, quella di domenica pomeriggio contro il Napoli di Luciano Spalletti. Nonostante gli azzurri, con ogni probabilità, possano arrivare alla sfida con lo Scudetto già in tasca i novanta minuti del Maradona saranno fondamentali alla squadra viola per provare a centrare l’ottavo posto in campionato: posizione necessaria per restare tra le otto teste di della prossima edizione della Coppa Italia.

E a far tornare il sorriso al tecnico gigliato quest’oggi ci ha pensato Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino, dopo esser stato costretto a saltare la trasferta di Salerno a causa di un affaticamento muscolare, questo pomeriggio è tornato regolarmente ad allenarsi con i compagni. Come testimoniato dalle immagini pubblicate sui canali social della Fiorentina, il numero 34 viola ha partecipato regolarmente alle partitelle, dimostrando di aver smaltito il fastidio muscolare, e quindi si candida a tornare da titolare al centro del centrocampo della Fiorentina contro i partenopei.