Italiano regala buone notizie: “Cabral ci sarà col Basilea. Ha preso una botta al piede”

Buone notizie sul fronte infortunati, o per meglio dire sul fronte Arthur Cabral. La Fiorentina dovrebbe avere il proprio centravanti a disposizione per la gara d’andata delle semifinali di Conference League contro il Basilea: “Penso che ci sarà – ha detto il tecnico viola, Vincenzo Italiano a DAZN – ha avuto questa botta al piede e spero che la smaltisca”.

Poi Italiano ha anche detto: “Sono convinto che questa partita che abbiamo giocato contro il Napoli ci servirà per l’intensità in vista del match di giovedì prossimo. Alla Conference ci cominciamo a pensare ora, non lo abbiamo certo fatto prima della gara contro gli azzurri, perché la nostra attenzione era concentrata lì”.