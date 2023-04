Italiano rincuora il gruppo nello spogliatoio. Ma l’asticella tra i giocatori della Fiorentina si è alzata

La Fiorentina è tornata al lavoro al centro sportivo nel pomeriggio di ieri per iniziare a preparare la trasferta europea di Poznan.

La squadra ha già messo alle spalle il rammarico per non aver centrato la decima vittoria consecutiva, adesso conta concentrarsi per portare avanti nel modo migliore la campagna europea.

Il tecnico viola, Vincenzo Italiano, si legge su La Nazione, ha rincuorato tutti i suoi ragazzi. Paradossale anche solo pensarci qualche mese. L’amarezza del gruppo dopo un pareggio racconta di un’asticella interna che progressivamente si è alzata.