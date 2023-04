Italiano: “Ringrazio i miei ragazzi, ma il bello arriva adesso. Abbiamo fatto tutto tranne che sottovaluare i nostri avversari, Lech Poznan compreso”

Continua la conferenza stampa dell’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, che presenta la partita di domani contro il Lech Poznan: “Questo percorso mi ha fatto crescere e maturare. Dentro al mio bagaglio delle sperienze ci sono tanti valori nuovi, grazie a questi splendidi ragazzi che alleno. In realtà siamo maturati e cresciuti tutti insieme, mi piace quest’idea di unità. Io ringrazio i miei giocatori e la loro duttilità, che è stata fondamentale: molti ragazzi si sono cimentati in posizioni di campo per loro del tutto inedite. Ma il bello arriva adesso e non vogliamo certamente mollare“.

E aggiunge: “Siamo cresciuti anche in termini di personalità. Sapete anche voi cosa significa San Siro, magari di fronte a 70mila spettatori. Anche Sivas e Enschede erano ambienti ostili. Domani sappiamo che ci attende un pubblico caldissimo e che non sarà assolutamente facile. Sottovalutare l’avversario? Mai, è un aspetto positivo. Abbiamo fatto tutto tranne che sottovalutare il Lech Poznan“.

Sul fatto di non essersi allenati a Poznan: “Nessuna strategia particolare, anzi. Abbiamo spesso variato nelle nostre trasferte europee”.