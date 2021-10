Italiano rischia di perdere una pedina in vista della partita contro il Napoli

Terminato anche l’allenamento pomeridiano per la Fiorentina, che è scesa in campo all’Artemio Franchi per continuare la preparazione in vista della partita contro il Napoli di domenica. Riccardo Saponara ha raggiunto i compagni in ritardo e indossando le scarpe da ginnastica, sintomo di una condizione di forma non al 100% per il giocatore viola. Da valutare dunque l’ex Spezia in vista della partita contro i partenopei.

All’allenamento viola si è rivisto anche Gaetano Castrovilli che si sta riprendendo dall’infortunio subito a Genova e che è passato da Campo di Marte per salutare i compagni. A riportarlo è Radio Bruno.